Amerikaanse PGA schorst zeventien dissidente golfers

De Amerikaanse PGA heeft zeventien dissidente golfers geschorst. Zij nemen zonder toestemming deel aan het eerste toernooi van de concurrerende LIV Golf Invitational Series. De geschorste golfers mogen niet langer uitkomen op toernooien van de PGA Tour. De PGA bracht de disciplinaire maatregel naar buiten op het moment dat de eerste ronde van het openingstoernooi van LIV Golf in Londen was begonnen.

Grote namen zitten bij de geschorste spelers, onder wie Phil Mickelson, Dustin Johnson, Sergio Garcia, Ian Poulter, Martin Kaymer, Graeme McDowell, Louis Oosthuizen, Charl Schwartzel en Lee Westwood. Tien van de zeventien golfers, onder wie tweevoudig majorkampioen Johnson en Garcia, hadden hun lidmaatschap van de PGA Tour al opgezegd.

De LIV Invitational Series is omstreden omdat het wordt gefinancierd door investeerders uit Saudi-Arabië. De prijzenpot van het eerste toernooi is met 25 miljoen dollar ongeveer het dubbele van elk van de vier majors. De PGA zegt in een memo dat de “spelers hun keuze maakten uit financiële overwegingen”.