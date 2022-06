Eerste titel BNXT-League lonkt voor basketballers Leiden

De basketballers van ZZ Leiden hebben een belangrijke stap gezet naar de eerste titel in de BNXT-League, de competitie tussen de beste clubs van Nederland en België. Leiden won in Groningen de uitwedstrijd in de finale van de play-offs met 75-72 van Donar. De return in Leiden is zaterdag.

Leiden bereikte de finale door in de halve eindstrijd Belgisch kampioen Oostende uit te schakelen. Groningen ontdeed zich in de andere halve finale van Nederlands kampioen Den Bosch.

Arunas Mikalauskas was met 19 punten topscorer bij Leiden. Asbjørn Midtgaard maakte er 15 voor de ploeg van coach Geert Hammink. Bij Donar was Leon Williams topschutter met 15 punten.