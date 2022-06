Evenepoel kopman Quick-Step in Ronde van Zwitserland

De Belg Remco Evenepoel gaat zondag in de Ronde van Zwitserland als kopman van team Quick-Step Alpha Vinyl van start. Hij wordt bijgestaan door onder anderen de Deen Kasper Asgreen, de Belg Ilan Van Wilder en de Italiaan Fausto Masnada.

Voor Van Wilder en Masnada is het hun terugkeer in het peloton. Van Wilder keert terug van een kaakbeenbreuk die hij opliep bij een val in Luik-Bastenaken-Luik, terwijl Masnada terugkeert na de ziekte van Pfeiffer.

De Belgen Tim Declercq en Louis Vervaeke en de Brit James Knox completeren de ploeg. “De Ronde van Zwitserland is een van de zwaarste wedstrijden van het seizoen, met een sterk deelnemersveld en een zeer hoog niveau. We zullen zien wat Remco daar kan doen”, zegt ploegleider Wilfried Peeters. “We kunnen voor een ritzege gaan met deze solide en gemotiveerde ploeg, maar ook voor een mooie uitslag in het eindklassement”, zegt hij. Evenepoel won eind vorige maand de Ronde van Noorwegen, waar hij drie van de zes ritten op zijn naam schreef.

De Ronde van Zwitserland begint zondag en duurt tot 19 juni.