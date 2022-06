Griekspoor weet in Rosmalen niet te stunten tegen Auger-Aliassime

Tallon Griekspoor heeft in de tweede ronde van het grastoernooi van Rosmalen verloren van de Canadees Felix Auger-Aliassime. De nummer 9 van de wereld was in twee sets te sterk (7-6 (2) 7-6 (5)) en plaatste zich zo voor de kwartfinale. Het duel was met een dag uitgesteld vanwege regen.

Griekspoor, de mondiale nummer 56 en de op één na beste tennisser van Nederland, serveerde goed en stond geen breaks toe. De 25-jarige Nederlander kreeg als enige twee breakpoints, in de tweede set, maar benutte die niet. Zo moest twee keer een tiebreak de beslissing brengen. Daarin bleek de Canadees de sterkste.

Tim van Rijthoven bereikte wel de kwartfinale, door de Amerikaan Taylor Fritz, de nummer 14 van de wereld, te verslaan (6-7 (9) 7-5 6-4). De 25-jarige Nederlander speelt in de volgende ronde tegen de Fransman Hugo Gaston.

Jesper de Jong en Bart Stevens verloren in het dubbelspel van Hugo Nys en Edouard Roger-Vasselin (6-7 (5) 6-1 10-8) en plaatsten zich zo niet voor de kwartfinale.