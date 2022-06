Meer spelers en hoger prijzengeld masterstoernooien ATP

De ATP heeft besloten de tennistour voor mannen te hervormen en onder meer de schema’s op een aantal masterstoernooien te vergroten. De helft van de winst van de toernooien komt terecht bij de spelers, wat inhoudt dat het prijzengeld tot 2025 met 35 procent gaat toenemen. Het nieuwe strategische plan heet OneVision.

Vanaf volgend jaar wordt er op de masterstoernooien van Madrid, Rome en Shanghai met schema’s van 96 deelnemers in plaats van 56 gewerkt. De toernooien zullen twaalf dagen duren in plaats van acht. Daarmee volgen de toernooien het voorbeeld van de toernooien van Indian Wells en Miami. In 2025 worden ook de toernooien van Canada (Montreal/Toronto) en Cincinnati uitgebreid en verlengd.

De beste spelers op de tour zullen vanaf volgend jaar meer gaan profiteren van de nieuwe winstverdeling. Die hangt af van het economisch succes van de toernooien. Tennissers gaven al jaren aan dat naar hun mening een te klein gedeelte van de totale verdiensten terechtkwam bij de deelnemers aan de toernooien.

“Onze sport staat aan de vooravond van een nieuw tijdperk van groei. Om ons potentieel te vervullen, moeten we verenigd zijn, nieuwe groeimogelijkheden nastreven en ons concentreren op wat het belangrijkst is: de fans. De lancering van dit plan vertegenwoordigt een baanbrekend moment voor de tour”, aldus voorzitter Andreas Gaudenzi.