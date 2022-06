MotoGP-coureur Miller volgend jaar naar Red Bull KTM

MotoGP-coureur Jack Miller rijdt vanaf volgend seizoen voor het team Red Bull KTM. De nummer 4 van vorig seizoen in de hoogste raceklasse reed in 2014 ook al op een KTM en heeft er nu een contract voor de komende twee seizoenen getekend. De 27-jarige Australiër won tijdens zijn loopbaan drie races in de MotoGP.

Miller werd in zijn vorige periode bij KTM tweede in de Moto3, waarna hij overstapte naar de MotoGP. Dit seizoen rijdt hij daar voor Ducati. De Australiër staat negende in de tussenstand.

Hij wordt volgend seizoen bij KTM de teamgenoot van Brad Binder.