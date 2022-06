Van Aert slaat weer toe in Critérium du Dauphiné

Wout van Aert heeft zijn tweede ritzege te pakken in het Critérium du Dauphiné. De Belg van Jumbo-Visma spurtte naar de zege in de vijfde etappe, die over 162 kilometer ging van Thizy-les-Bourgs naar Chaintré. Hij achterhaalde op minder dan 100 meter van de finish de vier vluchters en stoof naar de overwinning. Zijn landgenoot Jordi Meeus van Bora-hansgrohe kwam nog gevaarlijk opzetten, maar hij wist Van Aert niet meer voorbij te steken.

Van Aert, die ook de eerste etappe won, verstevigde dankzij de bonificatieseconden zijn leidende positie in het algemeen klassement. Hij heeft 1.03 minuut voorsprong op de Italiaan Mattia Cattaneo (Quick-Step). Zijn Sloveense ploeggenoot Primoz Roglic bezet de derde plaats op 1.06.