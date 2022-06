Visser zesde op 100 horden in Diamond League Rome

Nadine Visser moet nog in vorm komen op de 100 meter horden. De Nederlandse atlete eindigde bij de Diamond League in Rome als zesde in 12,98 seconden. Met die tijd was ze iets langzamer dan afgelopen zondag op de FBK Games (12,95). Ze heeft de limiet voor de WK atletiek in juli in Eugene (12,84) nog niet te pakken.

Visser (27) scheurde bij de NK indoor in februari haar linkerhamstring en miste daardoor de WK indoor in Belgrado. Ze is volledig hersteld, maar mist nog wedstrijdritme en scherpte. Ze moest in Rome flink toegeven op olympisch kampioene Jasmine Camacho-Quinn uit Puerto Rico, die won in de beste wereldjaartijd van 12,37.

Sherida Jackson verraste met een overtuigende zege op de 200 meter. De Jamaicaanse sprintte naar een toptijd van 21,91. Ze bleef haar landgenote en olympisch kampioene Elaine Thompson-Herah ruim voor. Thompson noteerde 22,25. De Britse Dina Asher-Smith werd derde in 22,27. Shaunae Miller-Uibo, die afgelopen winter nog Femke Bol van het goud hield op de 400 meter bij de WK indoor in Belgrado, passeerde de meet als vierde in 22,48.

De Amerikaan Fred Kerley won de 100 meter bij de mannen in 9,92. Hij was de enige in het sprintersveld die onder de 10 seconden bleef. Zijn landgenote Athing Mu won de 800 meter in de beste tijd van dit jaar: 1.57,01. De Keniaan Nicholas Kimeli snelde naar de beste wereldjaartijd op de 5000 meter in 12.46,33, de zevende tijd ooit gelopen.