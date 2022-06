Auger-Aliassime tegenstander van Van Rijthoven in Rosmalen

Félix Auger-Aliassime is zaterdag de tegenstander van Tim van Rijthoven in de halve finale van het grastoernooi van Rosmalen. De als tweede geplaatste Canadees was bij de laatste acht de Rus Karen Chatsjanov met 7-6 (5) 6-4 de baas.

Auger-Aliassime, de nummer 9 van de wereld, maakte in de eerste set een 5-3-achterstand ongedaan. Hij won vervolgens met moeite de tiebreak en had in de tweede set aan één break voldoende voor de zege.

Auger-Aliassime (21), begin dit jaar winnaar van het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam, kan de eerste tennisser sinds 1997 worden die zowel in Ahoy als in Rosmalen de titel pakt. 25 jaar geleden lukte dat Richard Krajicek.

Van Rijthoven, de verrassing van het toernooi, kan die bijzondere prestatie voorkomen. “We kennen elkaar nog uit onze juniorentijd. Hij is een zware tegenstander, een jongen met sterke groundstrokes en een goede forehand. Ik hoop hier zondag nog te zijn”, zei de Canadees over de nummer 4 van Nederland.