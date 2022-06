De Vries vervangt geschorste coureur in 24 Uur van Le Mans

Nyck de Vries doet dit weekeinde onverwachts toch mee aan de 24 Uur van Le Mans. De 27-jarige Fries vervangt bij het team van TDS Racing de 62-jarige Fransman Philippe Cimadomo, die na diverse crashes en incidenten tijdens de trainingen van de wedstrijdleiding te horen kreeg dat hij niet meer in de auto mag stappen. TDS Racing, dat nauw samenwerkt met Racing Team Nederland, besloot daarop De Vries als vervanger op te roepen.

De regerend wereldkampioen in de elektrische raceklasse Formule E reed de 24 Uur van Le Mans in 2019 en 2020 voor Racing Team Nederland, dat dit keer ontbreekt op het Circuit de la Sarthe. Vorig jaar deed De Vries namens het team G-Drive Racing mee aan de iconische autorace.

Afgelopen maand maakte De Vries zijn officiƫle debuut in de Formule 1. Hij mocht in Barcelona de eerste vrije training rijden in een auto van Williams. De 24 Uur van Le Mans begint zaterdag om 16.00 uur. Het team van De Vries, die uitkomt in de zogeheten LMP2-klasse, vertrekt vanaf de 31e plaats.