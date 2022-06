Derde tijd Verstappen in eerste training Azerbeidzjan

Max Verstappen heeft in de eerste vrije training voor de Grote Prijs van Azerbeidzjan de derde tijd neergezet. Op het stratencircuit van Bakoe was de Nederlandse coureur van Red Bull ruim drie tienden van een seconde minder snel dan zijn Mexicaanse teamgenoot Sergio Pérez, die met 1.45,476 de beste tijd klokte.

Na zeven races heeft Verstappen aan kop van het WK-klassement 9 punten voorsprong op Charles Leclerc. De Monegask van Ferrari zette vrijdag de tweede tijd neer in de eerste training in Bakoe. Leclerc bleef 0,127 seconde boven de tijd van Pérez, twee weken geleden winnaar van de GP van Monaco.

Red Bull geeft zowel Verstappen als Pérez in Azerbeidzjan een nieuwe motor. Dat is voor beiden de tweede motor van dit seizoen. Alle coureurs mogen drie motoren gebruiken; daarna volgt een gridstraf.

Verstappen koerste vorig jaar in Bakoe onbedreigd af op de zege, tot hij enkele rondes voor het einde een klapband kreeg. Pérez pakte vervolgens de winst.

Voor Mick Schumacher eindigde de eerste training al na een paar minuten. De Duitser, die onder druk staat bij de renstal Haas na twee zware crashes, kreeg te maken met lekkage. De koelvloeistof gutste uit de zijkant van de auto. Schumacher moest zijn Haas aan de kant zetten en daardoor was de sessie voor hem al snel voorbij. Dat gold ook voor de Canadees Nicholas Latifi van Williams. Zijn auto viel ineens helemaal stil.

De coureurs van Ferrari en Mercedes hadden op het lange rechte stuk van het circuit veel last van het zogeheten porpoising, het ‘stuiteren’ van de auto over de baan bij hoge snelheid. Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton klokte in de Mercedes de zesde tijd op bijna 1,2 seconde van Pérez, zijn teamgenoot George Russell werd achtste op ruim 1,2 seconde. Om 16.00 uur begint de tweede vrije training.