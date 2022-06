Medvedev met nodige moeite naar finaleweekend in Rosmalen

Daniil Medvedev heeft zich met de nodige moeite bij de laatste vier geschaard op het grastoernooi van Rosmalen. De nummer 2 van de wereld wist met 7-6 (8) 6-4 een stunt van Ilja Ivasjka uit Belarus te voorkomen.

In de eerste set, waarin beiden twee keer hun servicegame verloren, benutte Medvedev bij 9-8 in de tiebreak zijn derde setpunt. In de tweede set brak hij de mondiale nummer 48 bij 5-4 op ‘love’, oftewel zonder een punt tegen te krijgen. Op het eerste wedstrijdpunt sloeg Ivasjka een backhand uit.

“Dit was een typische graswedstrijd en ik begon niet goed. Gelukkig vond ik mijn ritme en het kwam aan op een paar punten. Ik had het geluk soms aan mijn zijde en was beter op de belangrijke momenten. Ik ben blij al twee duels gewonnen te hebben hier en dat ik aan mijn ritme heb kunnen werken”, zei Medvedev, die vanaf maandag de wereldranglijst weer aanvoert.

“Ik heb niet veel punten te verdedigen op gras. Hopelijk kan ik hier nog even doorgaan en 250 punten toevoegen aan mijn totaal.” De 26-jarige Rus is later deze maand niet welkom op Wimbledon, dat tennissers uit Rusland en Belarus weert vanwege de oorlog in Oekraïne.

Medvedev hoopt in Rosmalen zijn eerste titel sinds de US Open van vorig jaar te pakken. De Rus was begin dit jaar finalist op de Australian Open en kende een minder gravelseizoen wegens een kleine rugoperatie.

Zaterdag neemt Medvedev het in de halve eindstrijd op tegen de Adrian Mannarino uit Frankrijk, die in 2019 de laatste editie wist te winnen. De titelhouder, de mondiale nummer 70, knokte zich in drie sets langs de Amerikaan Brandon Nakashima.

De andere halve finale gaat tussen de als tweede geplaatste Canadees Félix Auger-Aliassime en de Nederlander Tim van Rijthoven.