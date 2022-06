Oud-wereldkampioen Rosberg niet welkom in Formule 1 zonder vaccin

Oud-coureur Nico Rosberg komt de Formule 1-circuits niet meer op. De Duitser, die in 2016 wereldkampioen werd en daarna meteen stopte, weigert zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. Omdat dat dit seizoen wel verplicht is in de koningsklasse van de autosport, ontbreekt Rosberg op de circuits.

De zoon van Keke Rosberg, de wereldkampioen van 1982, werkt als tv-analyticus voor betaalzender Sky Sports. Tijdens de grand prix van twee weken geleden in zijn woonplaats Monaco gaf Rosberg commentaar vanuit zijn appartement in plaats van vanaf het circuit.

Bij de Duitse tv-zender Sport1 gaf de oud-coureur van Williams en Mercedes opheldering. “Ik heb corona gehad en daardoor natuurlijke afweerstoffen in mijn lichaam. Ik laat me daar ook regelmatig op testen. Volgens mijn arts heeft het absoluut geen zin om ook nog een vaccinatie te nemen”, aldus Rosberg.

De wereldkampioen van 2016 kreeg geen medische uitzondering om zonder vaccin toch de circuits op te mogen. Volgens Sport1 is de toekomst van Rosberg bij Sky Sports onzeker, nu hij zijn werk niet optimaal kan uitvoeren. Komende zondag staat in Bakoe de Grote Prijs van Azerbeidzjan op het programma.