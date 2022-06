Tennisser Van Rijthoven naar laatste vier in Rosmalen

Tim van Rijthoven heeft zich op het grastennistoernooi van Rosmalen verzekerd van een plek in de halve finales. De nummer 205 van de wereld was met 7-6 (2) 6-4 te sterk voor de Fransman Hugo Gaston, de mondiale nummer 66.

De 25-jarige Van Rijthoven gaf zo zijn verrassende zege van donderdag op de Amerikaan Taylor Fritz een passend vervolg. De nummer 4 van Nederland had voor deze editie van het toernooi in Brabant nog nooit een partij gewonnen op het hoogste niveau.

Van Rijthoven maakte het op zijn eerste wedstrijdpunt af met een forehand langs de lijn. De sterk serverende Nederlander won liefst 38 van de 40 gespeelde punten op zijn eerste opslag. Hij stond geen servicegame af en sloeg twaalf aces. Aan één break, halverwege de tweede set, had hij – na overtuigend de tiebreak van de eerste set gewonnen te hebben – voldoende voor de zege.

De wedstrijd van de enige overgebleven Nederlander in het enkelspel werd op Court 1 gespeeld, omdat vrijdag op het gecombineerde mannen- en vrouwentoernooi Daniil Medvedev en Félix Auger-Aliassime – de nummers 1 en 2 van het mannentoernooi – op het centercourt in actie komen.

Zaterdag neemt Van Rijthoven, die sinds begin dit jaar wordt begeleid door oud-prof Igor Sijsling, het bij de laatste vier op tegen de winnaar van het duel tussen Auger-Aliassime en de Rus Karen Chatsjanov.

Van Rijthoven is de eerste Nederlandse halvefinalist in Rosmalen sinds Robin Haase in 2015. Haase verloor zeven jaar geleden bij de laatste vier van de Fransman Nicolas Mahut, die uiteindelijk de titel pakte.