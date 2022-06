Tennisster Swiatek zegt na 35 zeges af voor toernooi Berlijn

De Poolse tennisster Iga Swiatek heeft zich na 35 overwinningen op rij afgemeld voor het toernooi van Berlijn. De nummer 1 van de wereld kampt volgens de organisatie van het Duitse grastoernooi met schouderklachten. Swiatek veroverde vorige week in Parijs haar tweede grandslamtitel op Roland Garros.

De 21-jarige Poolse is al maandenlang ongeslagen. Swiatek won achtereenvolgens de toernooien van Doha, Indian Wells, Miami, Stuttgart, Rome en Roland Garros in Parijs. Haar laatste nederlaag dateert van half februari in Dubai.

Het toernooi van Berlijn dient als voorbereiding op Wimbledon, het derde grandslamtoernooi van het jaar, dat op 27 juni begint. Onder anderen Naomi Osaka, Paula Badosa, Maria Sakkari en Coco Gauff, de verliezend finaliste van Roland Garros, doen mee op het Duitse gras.