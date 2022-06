Verstappen rijdt in tweede training Azerbeidzjan weer derde tijd

Max Verstappen heeft in de tweede vrije training voor de Grote Prijs van Azerbeidzjan opnieuw de derde tijd neergezet. De Nederlander van Red Bull kwam als laatste de baan op en had halverwege het minste aantal rondjes van alle coureurs gereden. Charles Leclerc was op het stratencircuit van Bakoe ruim drie tienden van een seconde sneller dan Verstappen met een tijd van 1.43,224. Sergio Pérez eindigde als tweede op ruim twee tienden van de Monegask.

Na zeven races heeft Verstappen aan kop van het WK-klassement 9 punten voorsprong op Leclerc. Zondag is de race, zaterdag volgen eerst nog de derde vrije training en de kwalificatie.