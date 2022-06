Atleten Niesten en Herzog winnen nationale titels 10.000 meter

Stan Niesten en Marcella Herzog hebben bij het atletiekgala de Gouden Spike in Leiden de Nederlandse titels op de 10.000 meter veroverd.

Niesten was de beste Nederlander in 28.50,62. Dat was goed voor de tiende tijd op de 10.000 meter in Leiden. Daarmee bleef hij Frank Futselaar (29.18,78) en Filmon Tesfu (29.23,87) voor. De Britse atleet Sam Atkin won in 27.33,52.

Herzog won niet alleen het NK, maar won ook de 10.000 meter in Leiden. Ze finishte in 32.47,94 en bleef daarmee Silke Jonkman (33.05,38) en Jennifer Gulikers (34.24,06) voor die respectievelijk als tweede en vijfde eindigden.

De Gouden Spike werd uitgereikt aan Hethat Yassine. De Algerijnse atleet won de 800 meter in 1.44,80.