Directeur Hunze kan eindelijk genieten na ‘pittige week’ Rosmalen

Marcel Hunze, de toernooidirecteur van het grastoernooi van Rosmalen, kan na een “pittige week” eindelijk genieten. De twee favorieten maken in het finaleweekend nog kans op de titel en ook Nederland is, in de persoon van Tim van Rijthoven, nog vertegenwoordigd.

Na twee jaar absentie wegens de uitbraak van het coronavirus keerde het Libéma Open dit jaar weer terug op de tenniskalender. Maar het weerzien verliep niet zoals gewenst omdat het schema in de eerste dagen wegens de hevige regenval in de war werd geschopt. Na een hectische start heeft Hunze het nu wat rustiger.

“Het was wel een pittige week natuurlijk met twee regendagen, drie eigenlijk. Het is super om nu weer de sfeer te zien zoals we die graag zien”, zei Hunze, die de edities van 2020 en 2021 noodgedwongen moest schrappen.

“De toekomst van het toernooi is niet in gevaar geweest, maar de afgelopen jaren waren wel uitdagend. Omdat we een grastoernooi hebben, heb je te maken met elf banen die veel onderhoud vereisen. Dat was een enorme uitdaging en ook een serieuze kostenpost waarmee we moesten omgaan. Maar ik heb niet gevreesd voor het doorgaan van het evenement.”

Het deelnemersveld was niet vaker zo sterk als dit jaar, met bij de mannen twee spelers uit de mondiale top 10: Daniil Medvedev en Félix Auger-Aliassime, respectievelijk de nummer 2 en 9 van de wereld. Beiden bereikten de halve finales en een zogenoemde ‘droomfinale’ lonkt voor Hunze. “En het is een fantastische bonus dat Tim het zo goed doet.” Van Rijthoven, die van Hunze een wildcard ontving, boekte deze week zijn eerste overwinningen op de ATP Tour.

Bij de vrouwen is Aryna Sabalenka, de mondiale nummer 6, halvefinaliste. De prestaties van de Nederlandse speelsters stelden wat teleur. Arantxa Rus, de enige Nederlandse in de top 100, ontbrak deze week op het Autotron omdat ze de voorkeur gaf aan een graveltoernooi op Spaanse bodem.

“Ik begrijp dat grastennis niet in haar planning past, al had ik liever gehad dat ze er wel was geweest”, aldus de directeur. “Maar het is niet dat het onoverkomelijk is voor toernooi en het is niet zo dat er nu sprake is van wrijving. We hebben het er goed over gehad en ik heb begrip voor haar situatie.”

Het grastoernooi van Rosmalen staat sinds 1990 op de kalender en heet sinds 2018 het Libéma Open. Voorheen had het toernooi de namen Heineken Trophy, Ordina Open, UNICEF Open, Topshelf Open en RICOH Open.