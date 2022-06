Koolhof wint in dubbelspel Rosmalen van Middelkoop en Haase

Tennisser Wesley Koolhof heeft met zijn Britse dubbelpartner Neal Skupski de finale bereikt van het grastoernooi in Rosmalen. Het koppel versloeg in de halve finales Matwé Middelkoop en Robin Haase in twee sets: 6-3 6-2.

In de finale nemen Koolhof en Skupski het op tegen de Australiërs Matthew Ebden en Max Purcell. Die wonnen van de Zuid-Afrikaan Raven Klaasen en de Braziliaan Marcelo Melo: 1-6 7-5 10-6.

Koolhof en de Brit Skupski zijn de nummers 1 van de wereldranglijst gebaseerd op 2022. Op Roland Garros strandde het duo in de kwartfinales.