Roglic neemt leiding in Dauphiné, ritzege voor Spanjaard Verona

Primoz Roglic heeft in het Critérium du Dauphiné de leiderstrui overgenomen van ploeggenoot Wout van Aert. De Sloveen eindigde in de lastige etappe van Saint-Chaffrey naar Vaujany na 134,8 kilometer als tweede achter ritwinnaar Carlos Verona uit Spanje, die won na een solo. Voor de 29-jarige Spanjaard van Movistar is het de eerste profzege.

Jonas Vingegaard, de Deense ploeggenoot van Roglic bij Jumbo-Visma, eindigde als derde.

In het algemeen klassement heeft de Sloveen 44 seconden voorsprong op Vingegaard en 1.24 minuut op de Australiër Ben O’Connor. Het Critérium du Dauphiné eindigt zondag met een lastige bergetappe.