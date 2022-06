Tennisser Murray naar finale in Stuttgart

Tennisser Andy Murray heeft zich geplaatst voor de finale van het grastoernooi in het Duitse Stuttgart. In de eindstrijd speelt hij tegen de Italiaan Matteo Berrettini.

Murray versloeg in de halve finales de Australiƫr Nick Kyrgios in twee sets: 7-6 (5) 6-2. De partij duurde 1 uur en 33 minuten. De Schot schakelde in de kwartfinales de Griekse favoriet Stefanos Tsitsipas uit. Berrettini was eerder zaterdag in zijn halve finale na twee tiebreaks met 7-6 (7) en 7-6 (5) iets te sterk voor de Duitser Oscar Otte.