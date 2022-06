Tennisser Van Rijthoven vol ongeloof na finaleplaats in Rosmalen

Tennisser Tim van Rijthoven kon het vlak na zijn zege op de Canadese topspeler Felix Auger-Aliassime niet geloven dat hij de finale van het grastoernooi van Rosmalen heeft bereikt. “Dat ik een wildcard kreeg was al een verrassing. Ik hoopte een of twee partijen te kunnen spelen en nu sta ik in de finale. Ongelofelijk, ik heb er geen woorden voor”, zei de 25-jarige tennisser.

Van Rijthoven bedankte allereerst het publiek dat massaal achter de thuisfavoriet stond in de partij tegen Auger-Aliassime. “Ik ben niet de persoon die zijn punten heel uitbundig viert op de baan, gelukkig werd het voor mij gedaan”, zei hij. Hij mag zich na zeges op de nummer 14 en nummer 9 van de wereld gaan opmaken voor mogelijk een finale tegen Daniil Medvedev, de Russische nummer 2 van de wereld die maandag de wereldranglijst weer aanvoert. “We zullen zien”, keek hij vooruit.