Van Rijthoven klopt Auger-Aliassime en haalt finale in Rosmalen

Tennisser Tim van Rijthoven heeft voor een enorme stunt gezorgd door de finale te bereiken van het grastoernooi van Rosmalen. In de halve finale versloeg de 25-jarige tennisser de als tweede geplaatste Canadees Félix Auger-Aliassime in drie sets: 6-3 1-6 7-6 (5).

Voor Van Rijthoven komt er zo nog geen einde aan een geweldige week, waarin hij op een wildcard zijn eerste zege op de ATP Tour boekte en daar nog drie knappe zeges aan toevoegde.

Hij neemt het zondag in de finale op tegen de winnaar van de halve finale tussen de als eerste geplaatste Rus Daniil Medvedev en Adrian Mannarino uit Frankrijk, die in 2019 de vorige editie van het toernooi wist te winnen.

Van Rijthoven versloeg eerder in het toernooi met Taylor Fritz de nummer 14 van de wereldranglijst. Met Auger-Aliassime trof hij de nummer 9, zijn eerste tegenstander uit de top 10. In de eerste set greep de Nederlandse nummer 205 van de ranking meteen zijn breakkans op 3-2 en benutte hij op 5-3 een van zijn setpunten. In de tweede set kwam hij snel op achterstand en kreeg daarna nog een break tegen.

In de derde set wist Van Rijthoven zich te herpakken en had hij zelfs overwicht. Hij kreeg breakkansen en Auger-Aliassime niet. Toch viel de beslissing in de tiebreak. Daarin nam Van Rijthoven een kleine voorsprong en kreeg hij op 6-3 drie matchpoints. De Canadees sloeg de twee punten op zijn eigen opslag weg, maar op de derde sloeg de Nederlander op eigen service toe en liet hij zich op het Brabantse gras vallen.