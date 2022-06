Van Rijthoven treft Medvedev in finale grastoernooi Rosmalen

Tim van Rijthoven neemt het in de finale van het grastoernooi van Rosmalen zondag op tegen de als eerste geplaatste Rus Daniil Medvedev. De nummer twee van de wereldranglijst versloeg in de halve finale de Fransman Adrian Mannarino: 6-4 7-5. Van Rijthoven zorgde eerder op de dag voor een stunt door de Canadese nummer 2 van de plaatsingslijst, Felix Auger-Aliassime in drie sets uit te schakelen.

Mannarino won het grastoernooi in 2019, de vorige editie. Daarna ging het toernooi vanwege de coronapandemie twee jaar niet door. Medvedev mocht in Rosmalen wel spelen, nadat hij eerder te horen had gekregen dat spelers uit Rusland en Belarus geen toestemming kregen om deel te nemen aan Wimbledon.

Medvedev had aan één break voldoende om de eerste set te winnen. In de tweede set kwam de 26-jarige Rus bij 2-2 ook een break voor, maar op 5-4 knokte Mannarino zich terug. De Fransman verloor daarna in een lange game echter opnieuw zijn opslagbeurt. Medvedev serveerde de partij vervolgens uit.

“Hij was in sommige games ongelofelijk en in andere miste hij weer ballen. Ik bleef volhouden en het lukte me om te winnen”, zei Medvedev. Van tevoren had hij naar de partij van Van Rijthoven gekeken. “Ik heb op een deel van de eerste set na alles gezien. Hij speelde een geweldige tiebreak.”

De Rus zei dat hij Van Rijthoven voor het laatste had zien spelen toen ze nog bij de junioren uitkwamen. “We waren beiden 18 jaar oud en ik weet dat hij altijd goed speelde op gras. Dus ik ben helemaal niet verrast. Hij is een goede speler en ik ben klaar voor een mooi gevecht morgen.”