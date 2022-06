Verstappen derde in kwalificatie Grote Prijs van Azerbeidzjan

Max Verstappen is in zijn Red Bull in de kwalificatie van de Grote Prijs van Azerbeidzjan in de Formule 1 als derde geëindigd. Op het circuit van Bakoe was Charles Leclerc verreweg de snelste in zijn Ferrari en de Monegask start zondag vanaf poleposition. Sergio Pérez, de Mexicaanse ploeggenoot van Verstappen, realiseerde de tweede tijd.

Verstappen, de wereldkampioen, had vrede met het verloop van de kwalificatie. “De start in mijn ronde was goed, daarna waren er misschien een paar foutjes. We hadden op iets meer gehoopt, maar met de tweede en derde plek staan we er als team goed voor. Dit biedt perspectief voor de race van morgen.”

Leclerc zei dat hij het iets beter had gedaan dan hij had verwacht. “Ik had eigenlijk gedacht dat Red Bull iets sneller zou zijn. In mijn laatste rondje echter viel alles op zijn plek. Het ging echt geweldig. Dit geeft natuurlijk heel veel vertrouwen.”

Voor Leclerc is het zijn vierde opeenvolgende poleposition. Verstappen staat in de strijd om de wereldtitel echter op de eerste plek.

Verstappen had eerder op de dag in de laatste vrije training ook de derde tijd neergezet.