Verstappen eindigt ook in derde vrije training Bakoe als derde

Max Verstappen heeft ook in de laatste vrije training voor de Grote Prijs van Azerbeidzjan de derde tijd neergezet. Net als in beide sessies op vrijdag moest de Nederlandse Formule 1-coureur van Red Bull zijn teamgenoot Sergio Pérez en Charles Leclerc van Ferrari voor zich dulden.

Pérez was de snelste coureur op het stratencircuit van Bakoe, met een tijd van 1.43,170. Leclerc zat daar 0,070 seconde achter, Verstappen gaf 0,279 toe op de Mexicaan.

Pérez, twee weken geleden winnaar van de GP van Monaco, had vrijdag in de eerste training ook de beste tijd neergezet. In de tweede training eindigde Leclerc bovenaan.

De laatste vrije training begon een kwartier later dan de bedoeling was, omdat de omheining gerepareerd moest worden na een crash in de sprintrace van de Formule 2. De kwalificatie begint later op zaterdag daarom ook een kwartier later, om 16.15 uur. Wereldkampioen Verstappen voert het WK-klassement aan, met 9 punten voorsprong op Leclerc.