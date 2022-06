Wiebes wint slotrit Women’s Tour, eindzege voor Longo Borghini

Lorena Wiebes heeft haar derde ritzege geboekt in de Women’s Tour. De 23-jarige Nederlandse wielrenster won de slotetappe over 143 kilometer in de massasprint. De eindzege in de Britse etappekoers ging naar de Italiaanse Elisa Longo Borghini, die in Oxford als derde over de streep kwam en via de bonificatieseconden de Australische Grace Brown uit de gele leiderstrui reed.

Wiebes won eerder deze week de tweede en derde etappe. De sprintster van Team DSM raakte in de vierde rit de leiderstrui kwijt. Brown ging de slotrit in als nummer 1 van het klassement, maar Longo Borghini stond in dezelfde tijd op de tweede plaats.

De Australische pakte onderweg in een tussensprint 3 bonificatieseconden. Longo Borghini, van nature geen sprintster, zorgde er in de finale in de straten van Oxford voor dat het tempo zo hoog lag dat de voorste groep flink uitdunde. De 30-jarige teamgenote van Ellen van Dijk bij Trek-Segafredo mengde zich ook in de massasprint en pakte genoeg bonificatieseconden om de zesdaagse etappekoers op haar naam te schrijven.