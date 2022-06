Hamilton door rugpijn onzeker voor Grote Prijs van Canada

Mercedes vreest dat Lewis Hamilton de Grote Prijs van Canada van volgend weekend moet missen vanwege rugklachten. De zevenvoudig wereldkampioen eindigde zondag op de vierde plek in de Grote Prijs van Azerbeidzjan, die gewonnen werd door Max Verstappen, en klaagde vanuit zijn stuiterende auto over zijn zere rug. “My back is killing me man'”, riep hij via de boordradio.

“Hij is er slecht aan toe”, zei Mercedes-teambaas Toto Wolff na afloop van de race. “We moeten zo snel mogelijk een oplossing vinden. Wellicht is die oplossing wel dat we een van onze reserverijders moeten gaan klaarstomen”, vervolgde Wolff. “Het is niet alleen Lewis’ probleem, ook George Russell heeft er last van. En coureurs van andere teams klagen er ook over. Voor zover ik weet, vinden bijna alle rijders dat er iets moet gebeuren.”

“Het was de meest pijnlijke race, de zwaarste race die ik heb meegemaakt”, zei Hamilton. “Er waren verschillende momenten waarop ik dacht dat ik de race niet kon uitrijden. Het was moeilijk om de auto überhaupt op de baan te houden.”

De Grote Prijs van Canada staat volgend weekend op het programma.