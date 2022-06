Jumbo-Visma-renner Roglic wint Critérium du Dauphiné oppermachtig

Jumbo-Visma heeft met Primoz Roglic met grote overmacht het klassement van het Critérium du Dauphiné gewonnen. De Sloveen reed de lastige laatste etappe over bijna 139 kilometer al in de leiderstrui en kwam in die etappe hand in hand met ploeggenoot Jonas Vingegaard over de finish. De Deen greep de ritzege en eindigde als tweede in het klassement.

Tot zaterdag had Wout van Aert, ook onderdeel van Jumbo-Visma, de leiderstrui in handen. Die nam Roglic (32) over na de zware bergrit van zaterdag, waar hij als tweede finishte.

Met de Col de la Colombière en de slotklim naar Plateau de Salaison stonden ook zondag weer lastige beklimmingen op het programma. Op de slotklim gingen Roglic en Vingegaard er op zo’n 5 kilometer van de streep vandoor bij Ben O’Connor. De Australiër besloot de rit op 15 seconden achterstand als derde, wat ook zijn eindklassering werd in het klassement.