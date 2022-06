Russische Aleksandrova wint grastoernooi van Rosmalen

Tennisster Ekaterina Aleksandrova heeft het grastoernooi van Rosmalen gewonnen. In de finale was de 27-jarige Russische duidelijk te sterk voor de als eerste geplaatste Aryna Sabalenka uit Belarus: 7-5 6-0. Aleksandrova benutte haar tweede wedstrijdpunt via een ace.

Aleksandrova, de nummer 30 van de wereld, kwam in de eerste set nog op een 4-2-achterstand, nadat zij in de zesde game als eerste haar servicebeurt had verloren. Ze wist gelijk terug te breken en deed dat bij een stand van 5-5 nog een keer. Op eigen service was het eerste setpunt gelijk raak voor Aleksandrova.

De tweede set wist de Russische haar tegenstander gelijk te breken zonder in die game een punt te verliezen. De rest van de set ging zonder een game af te staan naar Aleksandrova, waardoor zij het Libéma Open op haar naam schreef.

Aleksandrova won twee jaar geleden in de Chinese stad Shenzhen haar enige eerdere WTA-titel. Enkele weken geleden haalde ze als qualifier de halve finales van het graveltoernooi in Madrid.

De tennissters uit Rusland en Belarus speelden in Rosmalen onder neutrale vlag. Als gevolg van de oorlog in Oekraïne mochten ze niet voor hun eigen land uitkomen.