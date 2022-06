Tennislegende Federer plant ‘echte’ terugkeer in 2023

Roger Federer heeft nogmaals bevestigd dat hij zijn rentree wil maken op de tennisbaan, maar het duurt nog wel even. Het plan is om in 2023 echt terug te keren op de ATP Tour. Dat zei de 40-jarige Zwitser in een interview met het Zwitserse dagblad Tages-Anzeiger.

De 20-voudig grandslamwinnaar heeft sinds Wimbledon 2021 geen wedstrijd meer gespeeld door meerdere knie-operaties. Hij is wel van plan om eind september deel te nemen aan de Laver Cup in Londen, een demonstratietoernooi. Ook zijn thuistoernooi in Basel in oktober staat op zijn programma, maar dat is alles voor dit jaar.

“Ik wil zeker terugkeren in 2023, maar hoe en waar weet ik nog niet”, aldus de tennislegende. “Meer dan de Laver Cup en Basel heb ik nog niet gepland. Het is voor mij belangrijk om weer fit te worden, zodat ik voluit kan trainen. Als ik eenmaal zo ver ben, kan ik kiezen hoeveel toernooien ik speel en waar. Ik kom van ver, maar ben hoopvol.”