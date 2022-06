Tennisser Griekspoor plaatst zich voor hoofdtoernooi in Halle

Tennisser Tallon Griekspoor heeft zich verzekerd van een plek in het hoofdtoernooi van het grastoernooi van Halle. De nummer 2 van Nederland was in Duitsland in de tweede en laatste kwalificatieronde met 6-2 6-3 te sterk voor de Duitser Peter Gojowczyk, de nummer 95 van de wereld.

De 25-jarige Griekspoor, de mondiale nummer 56, was als eerste geplaatst in het kwalificatietoernooi. Vorige week verloor hij in Rosmalen in de tweede ronde van de Canadees FĂ©lix Auger-Aliassime, die zaterdag bij de laatste vier verrassend zijn meerdere moest erkennen in Tim van Rijthoven.

Het hoofdtoernooi in Halle begint maandag. De tegenstander van Griekspoor is nog niet bekend.