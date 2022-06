Tennisser Van Rijthoven bekroont topweek in Rosmalen met titel

Tennisser Tim van Rijthoven heeft zeer verrassend het grastoernooi van Rosmalen op zijn naam geschreven. De nummer 205 van de wereld, toegelaten op basis van een wildcard, was in de finale met 6-4 6-1 te sterk voor de Rus Daniil Medvedev, de mondiale nummer 2 en vanaf maandag de aanvoerder van de wereldranglijst.

Van Rijthoven maakte het al na een uur en 5 minuten op zijn tweede wedstrijdpunt af met een sterke service, waarna hij zich vol ongeloof op het gras liet vallen. Vervolgens zocht hij zijn team en familieleden op in de spelersbox, waar ook de vorig jaar gestopte Kiki Bertens naar de finale keek.

Een game eerder had Van Rijthoven al een wedstrijdpunt gekregen op de opslag van Medvedev (26), die in de tweede set erg slordig speelde en Van Rijthoven betrekkelijk eenvoudig zijn eerste titel liet pakken.

Van Rijthoven brak Medvedev in de tweede game van de wedstrijd, maar werd direct teruggebroken. De partij lag enige tijd stil wegens een bloedneus bij de Rus, die op 5-4 opnieuw zijn service inleverde.

In de tweede set liep Van Rijthoven snel uit naar 5-0, waarna Medvedev nog één game pakte. Van Rijthoven maakte het vervolgens overtuigend af met een lovegame, die hij begon met een ace. In totaal sloeg hij vier aces, beduidend minder dan eerder in het toernooi.

De 25-jarige Van Rijthoven, die voor deze week nog nooit een wedstrijd op ATP-niveau had gewonnen, is de eerste Nederlandse winnaar in Rosmalen sinds Sjeng Schalken in 2003. Raemon Sluiter was in 2009 de laatste Nederlandse finalist op het Brabantse gras.

Roosendaler Van Rijthoven – gecoacht door oud-prof Igor Sijsling – baarde deze week opzien door de nummers 1, 2 en 3 van de plaatsingslijst te verslaan, respectievelijk Medvedev, de Canadees Félix Auger-Aliassime en de Amerikaan Taylor Fritz.

Van Rijthoven is de opvolger van de Fransman Adrian Mannarino, die in 2019 de laatste editie wist te winnen. In 2020 en 2021 ging het toernooi niet door vanwege de coronapandemie.