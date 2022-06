Titelrivaal Leclerc valt uit in Bakoe met kapotte Ferrari

Charles Leclerc is als leider in de race uitgevallen in de Grote Prijs van Azerbeidzjan. De coureur van Ferrari moest na 21 van de 51 ronden op het stratencircuit de strijd staken met een kapotte motor in zijn Ferrari.

Max Verstappen nam door het wegvallen van Leclerc de koppositie over. De wereldkampioen van Red Bull wist enkele ronden daarvoor zijn teamgenoot Sergio PĂ©rez al te passeren.

Leclerc is in het kampioenschap de grootste concurrent van Verstappen. De Limburger had voor de start in Bakoe 9 punten voorsprong op de Monegask, die van poleposition was gestart.

In de Grote Prijs van Spanje overkwam Leclerc hetzelfde. Ook toen reed hij comfortabel aan de leiding en begaf ineens de Ferrari het. “Dit doet pijn. Ik weet niet wat het probleem is, maar we moeten het zo snel mogelijk verhelpen, want dit gaat ons heel veel punten kosten”, zei Leclerc kort na zijn uitvalbeurt in Bakoe.

Ferrari beleefde dubbele pech in Bakoe, want na tien ronden moest Carlos Sainz zijn rode bolide al aan de kant zetten met een kapot remsysteem.