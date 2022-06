Van Rijthoven zou ‘droomweek’ zonder wildcard moeten missen

Tim van Rijthoven bedankte na afloop van zijn sensationele optreden in de finale in Rosmalen de organisatie van het Brabantse grastoernooi. Toernooidirecteur Marcel Hunze kende hem een wildcard toe.

“Bedankt voor de wildcard, want zonder jullie was dit niet eens mogelijk geweest en had ik waarschijnlijk deze week een challenger in Engeland gespeeld”, zei Van Rijthoven, die zijn speech in het Engels hield.

“Dit is nieuw voor mij en het duurt even om dit te beseffen. Wat een droom was deze week voor mij”, aldus de 25-jarige nummer 205 van de wereld. “Ik wil mijn team bedanken dat ze nederig zijn gebleven, want ze hebben het niet groter gemaakt dan het is. We kunnen toevallig goed tegen een gele bal aan slaan.”

Van Rijthoven versloeg in de finale de Rus Daniil Medvedev met 6-4 6-1, een van de meest verrassende uitslagen van dit seizoen. “Je bent een geweldige speler en ik heb je veel op televisie gezien”, zei de onervaren Nederlander. “Het was al een droom om tegen je te spelen. Ik weet zeker dat je nog veel titels gaat pakken en hoop je vaker tegen te komen in de toekomst.”

Van Rijthoven gaat bijna honderd plekken stijgen op de wereldranglijst. “Hopelijk sta ik hier volgend jaar weer, precies op dezelfde plek”, sloot hij strijdlustig af.