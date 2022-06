Verstappen met ‘ongelooflijke auto’ naast Lauda in aantal zeges

Max Verstappen glunderde van oor tot oor na zijn eclatante zege in de Grote Prijs van Azerbeidzjan. “Ik ben heel blij, want ik had eindelijk de juiste balans in de auto. Ik had een ongelooflijk tempo en ik kon goed op de banden letten. Ik kon er vandaag echt een schepje bovenop doen”, zei de winnaar na de race.

Hij boekte zijn vijfde zege van het seizoen en de 25e in zijn carrière. In de ranglijst aller tijden is de Limburgse coureur van Red Bull gestegen naar de gedeelde negende plaats. Hij staat nu op gelijke hoogte met drievoudig wereldkampioen Niki Lauda en tweevoudig wereldkampioen Jim Clark.

“Ik had natuurlijk wel een beetje geluk door de uitvalbeurten van Ferrari, maar de auto was erg goed vandaag. De grip was goed en ik hield de banden heel, dat is wat je nodig hebt”, aldus de Nederlander, die niet vergat teamgenoot Sergio Pérez te betrekken bij zijn succes. “We eindigen weer als eerste en tweede vandaag, dus het is een mooie dag voor ons.”