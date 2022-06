Verstappen racet in Bakoe onbedreigd naar vijfde zege in seizoen

Max Verstappen heeft de klus geklaard die hij vorig jaar niet kon afmaken. De wereldkampioen zegevierde in zijn Red Bull in de Grote Prijs van Azerbeidzjan. Hij boekte zijn vijfde zege van dit seizoen en verstevigde zijn leidende positie in het kampioenschap van de Formule 1.

De Nederlander profiteerde optimaal van de dubbele pech bij zijn rivalen van Ferrari. Charles Leclerc moest na 21 van de 51 ronden op het stratencircuit van Bakoe opgeven met een kapotte motor. De Monegask lag op dat moment aan de leiding. Carlos Sainz moest na 10 ronden zijn Ferrari al aan de kant parkeren met een kapot remsysteem.

Vorig jaar reed Verstappen comfortabel aan de leiding in Bakoe, toen hij vijf ronden voor het einde uitviel met een klapband. Teamgenoot Sergio PĂ©rez reed toen naar de overwinning.