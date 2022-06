Golfer McIlroy passeert omstreden Norman met 21e zege op PGA Tour

De Noord-Ierse golfer Rory McIlroy heeft na winst van het Canada Open op de PGA Tour een stevige sneer uitgedeeld naar Greg Norman, de directeur van de omstreden LIV Golf Series. McIlroy boekte in Toronto zijn 21e toernooizege op de Amerikaanse tour en overtrof daarmee Norman. Het had de Noord-Ier naar eigen zeggen extra gemotiveerd.

“De man die die nieuwe tour aanvoert, heeft twintig overwinningen op de PGA Tour. Ik stond op gelijke hoogte met hem en ik wilde hem heel graag voorbij”, zei de voormalig nummer 1 van de wereld. “En dat heb ik gedaan. Eerlijk gezegd was ik extra gemotiveerd door alles wat er aan de hand is. Ik ben ook wel een beetje trots dat het me is gelukt.”

Afgelopen week vond in Londen het eerste evenement uit de nieuwe LIV Golf Invitational Series plaats. Norman is de directeur van deze lucratieve golftour, die is opgezet met geld uit Saudi-Arabië. Heel wat golfers van naam, onder wie Phil Mickelson, Dustin Johnson, Sergio Garcia, Ian Poulter en Charl Schwartzel, hebben de PGA Tour ingeruild voor de LIV Golf Series. De organisatie van de PGA Tour heeft hen geschorst.

McIlroy (33) is de Amerikaanse tour wel trouw gebleven. Uitgerekend in de eerste week van de nieuwe, omstreden reeks golftoernooien passeerde hij de 67-jarige Australiër Norman wat betreft aantal overwinningen. De Noord-Ier benadrukte dat maar al te graag. Toen de presentator van de persconferentie McIlroy aankondigde door te zeggen dat die zijn 21e zege op de PGA Tour had behaald, zei de viervoudig majorwinnaar: “en één meer dan Norman”.

McIlroy won het Canada Open ook in 2019. De afgelopen twee jaar ging het toernooi niet door als gevolg van de coronapandemie.