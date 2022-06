Gridstraf dreigt voor Leclerc in komende Grand Prix van Canada

Ferrari-coureur Charles Leclerc moet mogelijk voor de komende Grand Prix van Canada al een gridstraf incasseren. Volgens de Formule 1 is het denkbaar dat hij een vierde turbo charger moet gebruiken en dat betekent gegarandeerd tien plaatsen naar achteren in de startopstelling. De race op het circuit van Montreal is zondag.

Leclerc viel zondag in de Grote Prijs van Azerbeidzjan als leider in de race uit door een kapotte motor in zijn Ferrari. Hetzelfde overkwam hem ook al in de Grote Prijs van Spanje. De Monegask, die twee van de eerste drie races van dit jaar won en tot aan Spanje de fiere kampioenschapsleider was, is na de race in Bakoe teruggevallen naar de derde plaats met 34 punten achterstand op Max Verstappen van Red Bull.

Maar meer onheil dreigt voor Leclerc. Hij heeft door al die motorische tegenslag al drie turbo chargers, een belangrijk onderdeel van de krachtbron, verbruikt. Als het de Italiaanse renstal niet lukt een charger van een van zijn twee oude motoren over te zetten op de nieuwe krachtbron, moet hij een vierde charger inzetten en daar staat een gridstraf op.