Griekspoor plaatst zich voor tweede ronde van grastoernooi Halle

Tennisser Tallon Griekspoor heeft zich bij het grastoernooi van Halle geplaatst voor de tweede ronde. Griekspoor, de mondiale nummer 61, was in twee sets te sterk voor de Slowaak Alex Molcan. Het werd 7-6 (10) 6-3 voor Griekspoor.

In de tweede ronde van het toernooi in Duitsland neemt hij het op tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Marton Fucsovics uit Hongarije en Roberto Bautista-Agut uit Spanje.

Griekspoor verzekerde zich zondag van een plek in het hoofdtoernooi van het grastoernooi in Halle. De nummer 2 van Nederland was in Duitsland in de tweede en laatste kwalificatieronde met 6-2 6-3 te sterk voor de Duitser Peter Gojowczyk, de nummer 95 van de wereld.