Van Rijthoven krijgt na toernooizege wildcard voor Wimbledon

Tim van Rijthoven mag later deze maand meedoen aan Wimbledon. De 25-jarige Nederlandse tennisser krijgt van de organisatie van het grandslamtoernooi een wildcard, meldt zijn manager. Van Rijthoven dankt de uitverkiezing aan zijn toernooizege van vorige week in Rosmalen, waar hij in de finale won van de Rus Daniil Medvedev, de huidige nummer 1 van de wereld.

Van Rijthoven behaalde in 2014 de kwartfinales van het juniorentoernooi in Londen. Een doorbraak bleef, mede door blessures, uit.

“Het is echt fantastisch. Ongelooflijk, eigenlijk. Niet te beschrijven”, zegt Van Rijthoven tegen het AD over zijn deelname aan Wimbledon, waar hij zijn debuut maakt in het hoofdschema van een grandslamtoernooi. “We zijn bezig met wildcards voor Eastbourne en Mallorca. Voor Eastbourne kan ik een wildcard krijgen voor het kwalificatietoernooi, voor Mallorca misschien voor het hoofdtoernooi. Eén van die twee moet ik snel gaan aanpakken, want ik wil wel wedstrijden blijven spelen tot aan Wimbledon.”

Op Wimbledon zijn geen punten te verdienen voor de wereldranglijst. Dat bepaalden de ATP en WTA in reactie op het besluit van Wimbledon om Russische en Belarussische tennissers te weren vanwege de oorlog in Oekraïne. Omdat er geen punten te winnen zijn, hoopt Van Rijthoven direct al op een grote naam als tegenstander. “Ik droomde er als klein kind van om daar te staan en nu sta ik er. Daarom zou het prachtig zijn om tegen Novak Djokovic te loten in de eerste ronde”, aldus de tennisser tegen het AD.

Dankzij de winst van het Libéma Open steeg Van Rijthoven op de wereldranglijst naar plek 106. De Brabander zou deze week meedoen aan een Britse challenger in Ilkley, maar hij heeft zich daarvoor teruggetrokken.