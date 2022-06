Warriors na zege op Celtics één zege verwijderd van titel in NBA

De basketballers van de Golden State Warriors zijn nog één overwinning verwijderd van de titel in de NBA. In de finale tegen de Boston Celtics nam de ploeg een voorsprong van 3-2 door de vijfde ontmoeting met 104-94 te winnen.

De zege kon voor een groot gedeelte worden toegeschreven aan Andrew Wiggins, die 26 punten voor zijn rekening nam en ook dertien rebounds noteerde. De zesde ontmoeting tussen de Warriors en Celtics in de best-of-seven-serie is donderdag in Boston.

De Golden State Warriors kunnen hun vierde NBA-titel in acht jaar tijd behalen.

Klay Thompson was met 21 punten, na Wiggins, de meest trefzekere basketballer aan de kant van de Warriors. Stephen Curry kwam tot 16 punten. In het vorige duel was hij nog goed voor 43 punten.

“Hij heeft ervaren jongens die hem helpen te begrijpen wat we van hem nodig hebben”, zei trainer Steve Kerr over de 27-jarige Wiggins. “Hij gebruikt zijn atletisch vermogen op veel verschillende manieren.” Dat Curry een keer een wat mindere avond beleefde, vond Kerr niet vreemd. “Zo’n wedstrijd zit er een keer tussen. We hebben veel talent in de ploeg, genoeg spelers die zijn rol over kunnen nemen.”