Medvedev blij dat hij titel op US Open kan verdedigen

De Russische tennisser Daniil Medvedev is blij dat hij zijn titel kan verdedigen op de US Open in New York. “Het is geweldig nieuws”, zei de nummer 1 van de wereld over het besluit van de organisatie dat Russische en Belarussische tennissers dit jaar gewoon mogen meedoen, zij het onder neutrale vlag vanwege de oorlog in Oekraïne. Op Wimbledon, dat eind deze maand begint, is hij niet welkom.

“Ik heb altijd gezegd dat ik de regels zal volgen en ik zal spelen waar ik kan spelen. Ik wil gewoon mijn beste tennis laten zien en ik ben heel blij dat ik mijn titel in New York kan verdedigen. Ik bewaar prachtige herinneringen aan vorig jaar. Het was een van de meest bijzondere toernooien voor mij”, aldus de Rus, die vorig jaar op de banen van Flushing Meadows zijn eerste grandslamtoernooi won. De US Open begint dit jaar op 29 augustus.

Medvedev speelt deze week als nummer 1 van de wereld op het grastoernooi in het Duitse Halle. Hij versloeg in zijn eerste partij de Belg David Goffin in twee sets (6-3 6-2). “Zonder Wimbledon in aantocht, hoef ik mijn lichaam niet te sparen en kan ik wel drie toernooien achter elkaar spelen”, zei de 26-jarige Rus, die in ieder geval volgende week zijn titel in het toernooi op Mallorca wil verdedigen. Medvedev verloor afgelopen zondag verrassend de finale van het grastoernooi van Rosmalen van de Nederlander Tim van Rijthoven.