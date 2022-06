Sluiter tipte team Van Rijthoven wildcard Wimbledon aan te vragen

Raemon Sluiter heeft het team van tennisser Tim van Rijthoven afgelopen weekend aangeraden een wildcard voor Wimbledon aan te vragen. De oud-prof, in 2009 finalist in Rosmalen, genoot de afgelopen dagen vanuit het Duitse Halle intens van hetgeen zich op het Autotron afspeelde. Van Rijthoven zorgde daar voor een daverende verrassing door het grastoernooi te winnen.

“Ik heb zijn coach Igor Sijsling na de halve finales een berichtje gestuurd. Het toernooi van Van Rijthoven was toen nog niet klaar, maar ik moest het kwijt, ook omdat ik zondag druk zou zijn. Ik weet dat Wimbledon bij bijzondere verhalen wel bereid is een wildcard toe te kennen en gevoelig is voor de aanvragen van spelers die het goed doen op gras”, zei Sluiter.

“Maar het had ook zo kunnen zijn dat, gezien hoe groot zijn prestatie was, Wimbledon zelf aan de lijn zou hangen. Het was natuurlijk een verhaal als ‘De Wondersloffen van Sjakie’. Ik vond het heel knap dat hij gedurende de hele week zó rustig is gebleven. Echt bizar en zo mooi voor die gozer.”

Sluiter stond dertien jaar geleden zelf in de eindstrijd in Rosmalen en was er de laatste Nederlandse finalist. De Rotterdammer deed destijds ook mee op een wildcard, maar daarmee houdt het qua gelijkenissen volgens hem wel op.

“Ik probeerde toen terug te komen, maar had al op de 46e plek van de wereldranglijst gestaan. En ik had ook al eens de halve finales op Queen’s gehaald en de finale in Rotterdam bijvoorbeeld. En dan was ik ook nog eens een kilo of 7 te zwaar.”

Sluiter is blij dat de loopbaan van Van Rijthoven eindelijk een impuls heeft gekregen. “Ik heb hem de laatste jaren wel gezien en heb altijd het gevoel gehad dat het beetje bij beetje beter ging. Die ‘big game’ heb je niet ineens een weekje te pakken natuurlijk, die heeft hij gewoon. Dat het zo samen is gekomen, was echt waanzinnig om te zien.”

Ook Tallon Griekspoor, de 25-jarige tennisser die door Sluiter wordt gecoacht, was onder de indruk van zijn leeftijdsgenoot. “Petje af, want het was echt een ongelooflijke week voor hem”, aldus Griekspoor. “Je weet dat het op gras dicht bij elkaar zit en dit veel sneller kan gebeuren. Op gravel of hardcourt gebeurt dit niet, heel simpel.”

Griekspoor is blij zijn landgenoot eind deze maand in het hoofdtoernooi van Wimbledon te kunnen begroeten. “Zijn wildcard is in mijn ogen terecht. Het is jammer voor hem dat het zonder punten is, maar financieel is het een heel mooie opsteker. Hij staat nu op het randje van de top 100 en ik ben benieuwd hoe hij het verder gaat doen. Ik denk dat hij het niveau heeft om dit vol te houden.”