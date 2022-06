Tennisbond KNLTB schrikt van aanhouding coach

Tennisbond KNLTB zegt geschrokken te zijn van de aanhouding van een tennistrainer vanwege grensoverschrijdend gedrag. Daarmee reageert de bond op een bericht van de NOS. Die meldde woensdag dat “een prominente tennistrainer” is aangehouden op verdenking van een zedendelict. Twee tennissers uit het profcircuit hebben aangifte gedaan tegen hun coach wegens seksueel misbruik, aldus de NOS.

“De KNLTB is door de politie op de hoogte gebracht van de aanhouding en het onderzoek naar een trainer van een particuliere tennisschool vanwege grensoverschrijdend gedrag. We zijn geschrokken van dit bericht en keuren elke vorm van grensoverschrijdend gedrag af”, schrijft de tennisbond op de website. “De KNLTB verleent indien nodig medewerking aan het onderzoek van politie en justitie. Hierin werken we samen met NOC*NSF. Ook is melding gedaan bij het Instituut voor de Sportrechtspraak (ISR). De trainer in kwestie is overigens niet in dienst van de KNLTB.”

“We volgen de ontwikkelingen op de voet en ondersteunen de getroffen sporters en overige sporters en begeleiders in dit proces. Waar nodig en mogelijk zal de KNLTB verdere stappen nemen”, aldus de bond.