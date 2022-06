Atlete Schilder stoot kogel opnieuw naar nationaal record

Atlete Jessica Schilder heeft tijdens de Bislett Games in Oslo haar eigen Nederlands record op het onderdeel kogelstoten verbeterd. Schilder kwam tot een afstand van 19,46 meter. Daarmee stootte ze liefst 27 centimeter verder dan dinsdag in het Tsjechische Kladno.

Schilder (23) had daar haar kort ervoor op de FBK Games gerealiseerde record met 2 centimeter scherper gesteld. Voor de FBK Games stond het record van Schilder nog op 18,89 meter. De Bislett Games maken deel uit van de Diamond League.

Haar record, gegooid bij haar eerste poging, was goed voor zilver in Oslo. De Amerikaanse Chase Ealey was met 20,13 meter de beste. Schilder was bij haar eerste optreden in de Diamond League, half mei in Doha, nog achtste. Ook toen was het goud voor Ealey.