Australische Grand Prix tot 2035 in Melbourne

De Australische Grand Prix wordt tot 2035 in Melbourne gehouden. Vanaf volgend jaar worden er naast de Formule 1-race bovendien ook de Formule 2 en -3 gehouden.

Het huidige contract voor de Australische Grand Prix in Melbourne zou in 2025 aflopen. Sydney had aangegeven ook interesse te hebben, maar vist nu dus toch achter het net.

De Grand Prix verhuisde in 1996 van Adelaide naar Melbourne. Tegen de tijd dat het vernieuwde contract afloopt, zal de Australische Grand Prix veertig jaar in Melbourne hebben plaatsgevonden.

In 2020 en 2021 werd er overigens niet geracet in Melbourne vanwege de coronapandemie. De race die afgelopen april werd gehouden, trok 419.000 bezoekers. Dat was de grootste menigte tijdens een sportevenement in een weekend ooit in Australiƫ.