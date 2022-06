Britse turnbond verkoos succes boven veiligheid van sporters

Britse turn(st)ers werden jarenlang systematisch onderworpen aan fysieke en mentale mishandeling, zo blijkt uit een onafhankelijk onderzoek. Volgens het onderzoek heeft gymnastiekbond British Gymnastics het winnen van medailles en het behalen van internationaal succes geplaatst boven de veiligheid van jonge gymnasten, die fysiek en mentaal werden mishandeld.

Onderzoekster Annie Whyte onthulde de systematische misbruikkwesties in een 306 pagina’s tellend rapport. Het onderzoek werd in augustus 2020 gestart in opdracht van onder meer UK Sport en Sport England naar aanleiding van beschuldigingen van mishandeling binnen de sport. Meer dan 400 klachten werden onderzocht.

Uit het rapport blijkt dat het gaat om een “cultureel probleem” waarbij sprake was van onder meer fysieke en mentale mishandeling, scheldpartijen, doortrainen bij blessures en ‘bodyshaming’ en trainingsbelastingen. Sommige sporters mochten tijdens trainingen ook niet naar het toilet of even iets drinken.

Whyte beschuldigt voormalig British Gymnastics-baas Jane Allen, die eind 2020 met pensioen ging, van “gebrek aan leiderschap” en een “organisatorisch falen om het centrale belang van het welzijn van atleten voorop te stellen”.

Er worden zeventien aanbevelingen gedaan en ook geeft Whyte aan dat de inzet van een ombudsman een duidelijke stap in de goede richting zou zijn. UK Sport en Sport England accepteren de bevindingen en onderschrijven alle aanbevelingen. “De ervaringen van de gymnasten die worden gedeeld, zijn schrijnend en verontrustend om te lezen. Niemand in de sport zou ooit aan dergelijk misbruik mogen worden blootgesteld”, zeiden ze in een verklaring.

British Gymnastics zei bereid te zijn de sport te veranderen. “We zullen niet terugdeinzen om te doen wat nodig is. Ik wil mijn oprechte excuses aanbieden aan de gymnasten die hebben geleden als gevolg van het feit dat we niet werken volgens de normen die we onszelf stellen. Het spijt ons”, zei CEO Sarah Powell.