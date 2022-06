Démare wint openingsrit Route d’Occitanie

De Franse wielrenner Arnaud Démare is de eerste leider in de 46e editie van de Franse rittenkoers La Route d’Occitanie – La Dépêche du Midi. In de openingsrit was de 30-jarige Fransman van Groupama-FDJ donderdag de snelste in een massasprint. Zijn landgenoot Pierre Barbier werd tweede, de Italiaan Elia Viviani derde.

Démare kreeg in de sprint zoals gebruikelijk weer veel hulp van zijn Nederlandse ploeggenoot Ramon Sinkeldam. Het was de vierde zege van het seizoen voor de Franse sprinter. Eerder won hij drie etappes in de Giro d’Italia.