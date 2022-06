Formule 1-team Mercedes: in Bakoe te veel gevraagd van coureurs

Het Formule 1-team van Mercedes heeft in Azerbeidzjan te veel gevraagd van de coureurs Lewis Hamilton en George Russell. Dat concludeerde James Vowles, hoofd strategie bij de Duitse renstal, in een terugblik op de race van zondag in Bakoe.

“We hebben ons materiaal en de rijders te ver gepusht en dat zorgde ervoor dat ze zich zeer ongemakkelijk voelden in de auto. Dat kunnen we simpelweg niet meer doen”, zei Vowles. “Het is onze verantwoordelijkheid dat dit niet zo doorgaat.”

Russell en Hamilton eindigden in Azerbeidzjan respectievelijk als derde en vierde, wel ver achter de Red Bull-coureurs Max Verstappen en Sergio Pérez. De Mercedessen hebben dit seizoen op rechte stukken last van ‘porpoising’, het stuiteren van de auto over de baan bij hoge snelheid. In Bakoe was dat duidelijk zichtbaar op het lange rechte stuk bij start/finish. De coureurs hebben daar in fysiek opzicht last van. Hamilton klaagde al tijdens de race over rugpijn en kon na afloop amper uit zijn auto komen. “Het was de meest pijnlijke race, de zwaarste die ik heb meegemaakt”, zei de 37-jarige Brit.

Teambaas Toto Wolff suggereerde dat Hamilton mogelijk komend weekeinde de Grote Prijs van Canada zou moeten overslaan, maar een dag na de race in Bakoe schreef de Brit op Instagram al dat hij ‘gewoon’ gaat rijden in Montreal. Vrijdag staan daar de eerste twee vrije trainingen op het programma.